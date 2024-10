Liberoquotidiano.it - "Ce ne vuole uno come il tuo". Capito le sorelline? La battuta a luci rosse su De Martino | Video

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Doppio boato in studio ad Affari tuoi, il quiz show dell'access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De. In gara ci sono Alessia, ex pacchista in rappresentanza della Calabria, accompagnata in studio dalla sorella Federica. Le due ragazze appaiono subito a loro agio, frizzanti, per nulla intimorite dalle telecamere. L'inizio della partita è però piuttosto deprimente, dal momento che Alessia fa aprire subito il pacco che contiene i 300mila euro, bruciando così il malloppo più alto del montepremi a disposizione. Il pubblico in studio esplode con un "oohhh" di delusione, ma lo show è appena iniziato. La concorrente calabrese infatti supera subito la delusione e rivolgendosi a Desgancia la sua massima: "Citanta fortuna nella vita, non ti dico cosa". E dopo l'autocensura, il guizzo: "Ciun gluteoil tuo".