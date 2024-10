"Canal Grande in Viale Giotto. Montagne russe in via Erbosa" (Di giovedì 10 ottobre 2024) "Una giornata di acquazzoni su Arezzo, quella del 10 ottobre, una delle tante giornate autunnali e la città “va sott’acqua”, ci va quartiere per quartiere, zona per zona, a Tortaia, Pescaiola, le strade allagate, i sottopassi colmi di acqua e fango, e le tante buche? Allagate pure quelle, vedasi Arezzonotizie.it - "Canal Grande in Viale Giotto. Montagne russe in via Erbosa" Leggi tutta la notizia su Arezzonotizie.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) "Una giornata di acquazzoni su Arezzo, quella del 10 ottobre, una delle tante giornate autunnali e la città “va sott’acqua”, ci va quartiere per quartiere, zona per zona, a Tortaia, Pescaiola, le strade allagate, i sottopassi colmi di acqua e fango, e le tante buche? Allagate pure quelle, vedasi

