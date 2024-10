Campo largo (anzi progressista). Emilia-Romagna, alleanza quasi fatta. Ma Grillo rianima la battaglia M5s (Di giovedì 10 ottobre 2024) Arrivederci al Campo largo, benvenuto al "Campo progressista". Cambia la definizione, non cambiano i protagonisti e le complicazioni. La segretaria dem Elly Schlein e il presidente 5 Stelle Giuseppe Conte, d’altra parte, non l’hanno mai gradita la formula giornalistica per descrivere le alleanze onnicomprensive di centrosinistra per taglie forti. Siccome però gli addendi e le riserve non cambiano di una virgola, il candidato presidente dell’Emilia-Romagna, Michele de Pascale, si tradisce dichiarando di aver la sola convinzione al mondo che "il Campo largo tiene" e promettendo l’"imminente" accordo di coalizione. Ipotesi largamente scontata, dal momento che in Emilia-Romagna il Pd parte avvantaggiato anche da solo e nessun alleato vuol rimanere escluso dal carro. Cambia la formula, non cambiano gli addendi e le controversie insomma. Quotidiano.net - Campo largo (anzi progressista). Emilia-Romagna, alleanza quasi fatta. Ma Grillo rianima la battaglia M5s Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di giovedì 10 ottobre 2024) Arrivederci al, benvenuto al "". Cambia la definizione, non cambiano i protagonisti e le complicazioni. La segretaria dem Elly Schlein e il presidente 5 Stelle Giuseppe Conte, d’altra parte, non l’hanno mai gradita la formula giornalistica per descrivere le alleanze onnicomprensive di centrosinistra per taglie forti. Siccome però gli addendi e le riserve non cambiano di una virgola, il candidato presidente dell’, Michele de Pascale, si tradisce dichiarando di aver la sola convinzione al mondo che "iltiene" e promettendo l’"imminente" accordo di coalizione. Ipotesi largamente scontata, dal momento che inil Pd parte avvantaggiato anche da solo e nessun alleato vuol rimanere escluso dal carro. Cambia la formula, non cambiano gli addendi e le controversie insomma.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

De Pascale-Ugolini - scintille sulla Città 30 : il campo largo si avvicina - BOLOGNA. Se per il candidato di centrosinistra, infatti, “Bologna è capofila sul tema della sicurezza stradale”, per la civica appoggiata dal centrodestra “i 30 all’ora hanno messo la città in ginocchio”. Ne è convinto Michele de Pascale che, prima del duello a distanza con Elena Ugolini, ad Asphaltica in Fiera, ammette: “Ci siamo quasi, è imminente anche perché manca una decina di giorni ... (Ilrestodelcarlino.it)

Sulla Consulta il centro sinistra esulta - ma rischia di dire addio al campo largo - E che vinca il migliore. Parole che nel centrosinistra, Pd e Avs, leggono cosi': niente simbolo di Italia Viva ed esponenti renziani che si presentano sotto altra denominazione. Perché, è il ragionamento, a Conte andrebbe bene appaltare tutte le quote maggioritarie ad Italia Viva? E i renziani sarebbero dispposti a sottoporsi a questa sorta di test del Dna per accontentare i Cinque Stelle? Quello ... (Agi.it)

Altro che Pink Floyd : è il campo largo unito all'Ariston la vera sfida per Carlo Conti - Trattative in corso. Nessuna dichiarazione ufficiale; ma trapela una sostanziale disponibilità da parte di Schlein. All’osservazione da parte di un capostruttura Rai che due membri dei leggendari Fab Four sono morti, Conti ha proposto di invitare sul palco dell’Ariston Paul McCartney e Ringo Starr, e di ammazzarli in diretta su Rai 1: a quel punto, tecnicamente, si tratterebbe comunque di una ... (Ilfoglio.it)

Dalla Consulta alla Rai - l’Aventino fa resuscitare il campo largo - Potrebbe rientrare dalla finestra chi era uscito dalla porta, ovvero chi non è stato votato in Parlamento: Giovanni Minoli (spinto da Dario Franceschini e da tutto il cucuzzaro del Pd romano, ma che Schlein non vuole). Ma, attenzione, di troppo Aventino si muore. Sempre di colli si tratta, ma sono quelli bolognesi. (Lettera43.it)

Altro che Pink Floyd : è il campo largo unito all'Ariston la vera sfida per Carlo Conti - In serata, Conti ha sentito al telefono anche Giuseppe Conte; dopo una conversazione di due ore e mezza, Conti non ha capito cosa gli avrebbe detto il leader 5 stelle; ma lo ha preso comunque per un sì – il problema per Giuseppe Conte sembra essere solo il cachet: all’Ariston col cavolo che viene “gratuitamente”, nessun Bonus Sanremo dunque. (Ilfoglio.it)