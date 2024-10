C.sinistra: Prodi, 'Renzi? Peccatore che deve pentirsi e per lui non è facile' (Di giovedì 10 ottobre 2024) Roma, 10 ott. (Adnkronos) - "Il campo largo non è salato definitivamente, è un processo in fieri che è nato male perchè prima bisogna fare il programma e poi le alleanze. Renzi? Renzi problemi ne ha perchè ha insultato tutti, me compreso, ma si fa più festa in cielo per un Peccatore pentito che per mille giusti ma deve pentirsi e fare il proposito di non peccare più e questo non è facile per Renzi". Così Romano Prodi a Piazza Pulita su La7. Liberoquotidiano.it - C.sinistra: Prodi, 'Renzi? Peccatore che deve pentirsi e per lui non è facile' Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Roma, 10 ott. (Adnkronos) - "Il campo largo non è salato definitivamente, è un processo in fieri che è nato male perchè prima bisogna fare il programma e poi le alleanze.problemi ne ha perchè ha insultato tutti, me compreso, ma si fa più festa in cielo per unpentito che per mille giusti mae fare il proposito di non peccare più e questo non èper". Così Romanoa Piazza Pulita su La7.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sanità - all’Aria che tira Zaffini manda ko Lorenzin : “Perché da ministra non li hai messi tu i 7 miliardi?” (video) - twitter. ” All’Aria che tira Zaffini zittisce la Lorenzin Ma andiamo per ordine. Francesco Zaffini di Fratelli d’Italia “umilia” Beatrice Lorenzin del PD dicendo: ‘Sei stata in Abruzzo e hai fatto perdere la coalizione di sinistra, non hai portato fortuna. Allora perché quando era ministro non li ha messi lei 7 miliardi e ne ha messo uno?”. (Secoloditalia.it)

Perché Conte ha detto che “il campo largo non esiste più”. Attaccando Renzi per arrivare a Schlein - Matteo Renzi (ANSA FOTO) – Notizie. L’obiettivo sarebbe minare il ruolo strategico dei democratici (che alle ultime elezioni europee ha ottenuto il 24%) e serrare i ranghi in vista dell’ultima fase della costituente 5 Stelle. – ha spiegato il leader di Iv – Ma non sulla pelle dell’Emilia Romagna, terra che già formalizzato la coalizione. (Notizie.com)

Perché Lega e Forza Italia sono ai ferri corti sull’autonomia differenziata - E questo creerebbe non pochi problemi ai leghisti, in particolar modo a quei governatori del Nord che, poco dopo l’approvazione definitiva della legge Calderoli, hanno fatto richiesta di pre-intesa con lo Stato per il trasferimento delle materie in cui non è necessario la definizione dei Livelli essenziali di prestazione (Lep). (Lettera43.it)