Bonus spesa 1.000 euro disponibile dal 2025, cosa cambia rispetto alla Social Card (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il Governo ha stanziato alcuni fondi per finanziare un nuovo aiuto per le famiglie in difficoltà. Si tratta del Bonus spesa 1.000 euro, un sussidio riservato ai nuclei più fragili che verrà assegnato in base ad alcuni criteri precisi. La platea di questa misura sarà molto ristretta, con requisiti più stringenti di qualsiasi altro Bonus. La cifra che sarà assegnata alle famiglie che ne faranno richiesta potrà essere accreditata su una carta ricaricabile, in maniera simile a quanto accade con la Social Card Dedicata a Te. Tra questa misura e il Bonus spesa 1000 euro però ci sono alcune differenze. Chi può ottenere il Bonus spesa da 1000 euro L’esecutivo guidato da Giorgia Meloni ha stanziato alcuni fondi per finanziare un sussidio alle famiglie maggiormente in difficoltà, il Bonus spesa 1.000 euro. Come suggerisce il nome, l’importo massimo che questa misura può raggiungere è di 1. Quifinanza.it - Bonus spesa 1.000 euro disponibile dal 2025, cosa cambia rispetto alla Social Card Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il Governo ha stanziato alcuni fondi per finanziare un nuovo aiuto per le famiglie in difficoltà. Si tratta del1.000, un sussidio riservato ai nuclei più fragili che verrà assegnato in base ad alcuni criteri precisi. La platea di questa misura sarà molto ristretta, con requisiti più stringenti di qualsiasi altro. La cifra che sarà assegnata alle famiglie che ne faranno richiesta potrà essere accreditata su una carta ricaricabile, in maniera simile a quanto accade con laDedicata a Te. Tra questa misura e il1000però ci sono alcune differenze. Chi può ottenere ilda 1000L’esecutivo guidato da Giorgia Meloni ha stanziato alcuni fondi per finanziare un sussidio alle famiglie maggiormente in difficoltà, il1.000. Come suggerisce il nome, l’importo massimo che questa misura può raggiungere è di 1.

