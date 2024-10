Urbanpost.it - Bomba d’acqua su Milano: esonda il Lambro. Scuole chiuse e rischio frane

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Maltempo devastante ail fiume– Il maltempo si abbatte sul capoluogo lombardo e su tutto il Nord Italia oggi, 10 ottobre, con piogge intense e forti venti che stanno mettendo in ginocchio la città e le aree circostanti. In Lombardia è stata diramata un’allerta meteo rossa, che ha portato alla chiusura dellesuperiori nelle province di Lecco e Bergamo. La nuova ondata di maltempo è strettamente legata agli effetti residui dell’uragano Kirk, che ha causato gravi perturbazioni mentre si spostava tra Francia e Germania.sotto unaDalla notte scorsa, le precipitazioni stanno colpendo duramente, la Brianza e le Prealpi, causando l’innalzamento del livello dei fiumi Seveso e. Alle ore 8.40, ilha superato i due metri, inondando il parco circostante, mentre alcune comunità sono state evacuate in via precauzionale.