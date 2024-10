.com - Biliardo / Jesi, al Circolo Cittadino l’inedito derby con la Bocciofila

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Amarcord per la presenza nella squadra ospite dell’ex presidente del sodalizio di via XX Settembre, oggi punto di riferimento della struttura di via Ugo La Malfa, Nicola Silveri, 10 ottobre 2024 –sportivo, che passione! Sono sempre più frequenti le persone che si avvicinano a questa disciplina sportiva che, nata come un gioco da bar sta, al contrario, coinvolgendo tantissima gente con sale appositamente dedicate. Lo soprt del tappeto verde, nel nostro territtorio, attira e la dimostrazione che l’organizzazizone della Federazione, ogni anno, ha sempre più iscritti sia come tesserati che come club. La dimostrazione è anche che domani sera, venerdì 11 ottobre, al, si fronteggeranno la formazione dei soci ospitanti contro una nuova realtà, lana.