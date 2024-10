Belgio, Tedesco: “Abbiamo fatto fatica a entrare in partita. Lukaku e De Bruyne ci avrebbero aiutato molto” (Di giovedì 10 ottobre 2024) Domenico Tedesco, commissario tecnico del Belgio, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa dopo il pareggio contro l’Italia in Nations League. Queste le sue parole: “L’Italia era in grande fiducia e hanno segnato dopo poco tempo. Gli azzurri sentono ancor più confidenza dopo un gol del genere e Abbiamo fatto fatica a entrare in partita. Quando eravamo in possesso Abbiamo seguito il piano partito, senza palla Abbiamo subito l’Italia. Hanno caricato la zona centrale, avevano tre centrocampisti centrali e giocavano con un 3-6-1, era difficile superarli a livello numerico, dovevamo pressare Ricci ma anche Bastoni. Questo lo puoi fare solo con una squadra corta, se sei lungo era difficile pressare su Ricci. Questo è stato il nostro problema, i loro cambi di gioco brillanti come visto sul secondo gol non era facile. Il rosso poi ci ha aiutato molto. Terzotemponapoli.com - Belgio, Tedesco: “Abbiamo fatto fatica a entrare in partita. Lukaku e De Bruyne ci avrebbero aiutato molto” Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com (Di giovedì 10 ottobre 2024) Domenico, commissario tecnico del, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa dopo il pareggio contro l’Italia in Nations League. Queste le sue parole: “L’Italia era in grande fiducia e hanno segnato dopo poco tempo. Gli azzurri sentono ancor più confidenza dopo un gol del genere ein. Quando eravamo in possessoseguito il piano partito, senza pallasubito l’Italia. Hanno caricato la zona centrale, avevano tre centrocampisti centrali e giocavano con un 3-6-1, era difficile superarli a livello numerico, dovevamo pressare Ricci ma anche Bastoni. Questo lo puoi fare solo con una squadra corta, se sei lungo era difficile pressare su Ricci. Questo è stato il nostro problema, i loro cambi di gioco brillanti come visto sul secondo gol non era facile. Il rosso poi ci ha

