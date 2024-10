Barella pronto al rientro? All’Inter per garantire un mix potenzialmente letale (Di giovedì 10 ottobre 2024) Nicolò Barella è vicino al recupero definitivo dopo la distrazione del retto femorale della coscia destra che gli ha fatto saltare gli ultimi impegni con Inter e Italia. Un obiettivo chiaro. PILASTRO – Nicolò Barella è uno dei calciatori più importanti dell’Inter di Simone Inzaghi sia sul piano tecnico che delle qualità di leader sul rettangolo di gioco. Il sardo manca dal campo dal derby perso contro il Milan, occasione nella quale ha subito una distrazione del retto femorale della coscia destra. Dalla sua assenza i nerazzurri hanno provato a colmare le conseguenti lacune attraverso il ricorso a Davide Frattesi e Piotr Zielinski per affrontare al meglio l’accoppiata Serie A-Champions League. Il centrocampista italiano, in particolare, si è ben disimpegnato nella veste di “costruttore” accanto a quella a lui più abituale di “incursore”. Inter-news.it - Barella pronto al rientro? All’Inter per garantire un mix potenzialmente letale Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Nicolòè vicino al recupero definitivo dopo la distrazione del retto femorale della coscia destra che gli ha fatto saltare gli ultimi impegni con Inter e Italia. Un obiettivo chiaro. PILASTRO – Nicolòè uno dei calciatori più importanti dell’Inter di Simone Inzaghi sia sul piano tecnico che delle qualità di leader sul rettangolo di gioco. Il sardo manca dal campo dal derby perso contro il Milan, occasione nella quale ha subito una distrazione del retto femorale della coscia destra. Dalla sua assenza i nerazzurri hanno provato a colmare le conseguenti lacune attraverso il ricorso a Davide Frattesi e Piotr Zielinski per affrontare al meglio l’accoppiata Serie A-Champions League. Il centrocampista italiano, in particolare, si è ben disimpegnato nella veste di “costruttore” accanto a quella a lui più abituale di “incursore”.

