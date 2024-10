BALLANDO CON LE STELLE PORTA BENE! BARBARA D’URSO VERSO LA PRIMAVERA DI RAI1 (Di giovedì 10 ottobre 2024) BARBARA D’URSO è al settimo cielo per la nascita della seconda nipotina mentre arrivano nuove indiscrezioni sul suo futuro a RAI1 dopo l’ospitata a BALLANDO. Il pubblico l’ha accolta tra una standing ovation nello studio di Milly Carlucci e un picco superiore al 26% durante il sensuale ballo a fianco del maestro Gianni Scandiffio. In quel momento RAI1 era la prima rete d’Italia, superando la concorrenza di Tu Sì Que Vales su Canale 5 e potenziando il già eccellente gradimento di BALLANDO con le STELLE. Soddisfazione dei vertici con target notevoli nel pubblico ad alto reddito e nei laureati (25%), nel pubblico femminile (30%), nel centro Italia (28%) oltre che sud e isole (25%). Tornando alla D’URSO, il settimanale Oggi sottolinea che la conduttrice “sarebbe in trattative per alcune prime serate Rai in PRIMAVERA”. Bubinoblog - BALLANDO CON LE STELLE PORTA BENE! BARBARA D’URSO VERSO LA PRIMAVERA DI RAI1 Leggi tutta la notizia su Bubinoblog (Di giovedì 10 ottobre 2024)è al settimo cielo per la nascita della seconda nipotina mentre arrivano nuove indiscrezioni sul suo futuro adopo l’ospitata a. Il pubblico l’ha accolta tra una standing ovation nello studio di Milly Carlucci e un picco superiore al 26% durante il sensuale ballo a fianco del maestro Gianni Scandiffio. In quel momentoera la prima rete d’Italia, superando la concorrenza di Tu Sì Que Vales su Canale 5 e potenziando il già eccellente gradimento dicon le. Soddisfazione dei vertici con target notevoli nel pubblico ad alto reddito e nei laureati (25%), nel pubblico femminile (30%), nel centro Italia (28%) oltre che sud e isole (25%). Tornando alla, il settimanale Oggi sottolinea che la conduttrice “sarebbe in trattative per alcune prime serate Rai in”.

BARBARA D’URSO ALLA CONQUISTA DI RAI1 : LA RIVINCITA MERITATA DI UNA FUORICLASSE - Ci sono come noto alcune caselle del palinsesto di Rai1 che non performano come dovrebbero e la d’Urso potrebbe dare il suo contributo da fuoriclasse. Ma c’è dell’altro come riferisce il bene informato Dagospia, a partire dall’idea di affidarle “quattro prime time per inizio 2025 (sarà lo show dei sentimenti che ricorda Carramba?) o “addirittura uno sbarco nel daytime”. (Bubinoblog)

BARBARA D’URSO ALLA CONQUISTA DI RAI1 : LA RIVINCITA MERITATA DI UNA FUORICLASSE - E le porte, anzi i portoni di Rai1, il tempo della tv, potrebbero spalancarsi per dare risalto a Barbara. Per averla Milly Carlucci ha messo in atto un serrato corteggiamento professionale, aiutato da una stima e un rispetto di lunga data. Ma c’è dell’altro come riferisce il bene informato Dagospia, a partire dall’idea di affidarle “quattro prime time per inizio 2025 (sarà lo show dei ... (Bubinoblog)