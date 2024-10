Puntomagazine.it - Attacco a Gaza: Colpito l’ospedale Al-Yemen Al- Saeed, uccisi almeno 15 civili

(Di giovedì 10 ottobre 2024) La struttura ospedaliera aospitava tantissime famiglie sfollate che avevano trovato rifugio in tende di fortunaCity, 10 ottobre 2024 – La violenza nella Striscia diha raggiunto un nuovo livello di intensità, con15 persone uccise in unaereo israeliano che haAl-Al-situato nel campo profughi di Jabaliya. La struttura ospitava numerose famiglie sfollate che avevano trovato rifugio in tende di fortuna, secondo quanto riportato dal Ministero della Salute palestinese e confermato da Al Jazeera. Vittime tra iai giornalisti Tra le vittime della nuova ondata di violenza figura anche il giornalista palestinese Mohammed Tanani, che lavorava per Al-Aqsa TV. Tanani è stato ucciso durante un raid aereo israeliano nel nord dimentre copriva l’assedio al campo di Jabaliya.