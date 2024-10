Amici, in arrivo la prima coppia (Di giovedì 10 ottobre 2024) È scoppiato l’amore ad “Amici”? Sembrerebbe proprio di si. Ancora una volta, la conduttrice del programma Maria De Filippi ha messo il suo zampino nella formazione della probabile prima coppia dell’anno. Durante la puntata andata in onda la scorsa Domenica, c’è stato un momento in cui i concorrenti hanno letto alcuni bigliettini segreti scritti dai L'articolo Amici, in arrivo la prima coppia Leggi tutta la notizia su Dailynews24.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) È sto l’amore ad “”? Sembrerebbe proprio di si. Ancora una volta, la conduttrice del programma Maria De Filippi ha messo il suo zampino nella formazione della probabiledell’anno. Durante la puntata andata in onda la scorsa Domenica, c’è stato un momento in cui i concorrenti hanno letto alcuni bigliettini segreti scritti dai L'articolo, inla

La prima coppia di Amici 24? Il mistero (svelato) del biglietto segreto – VIDEO - Il segreto del biglietto ad Amici 24 finalmente svelato: chi si è dichiarato a Rebecca? Scopri tutto! L'articolo La prima coppia di Amici 24? Il mistero (svelato) del biglietto segreto – VIDEO proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. . (Blogtivvu.com)

Rebecca e Vybes sono la prima coppia di Amici? Lei insiste per farlo dichiarare - “Io non vado a dormire fin quando non scopro chi me lo ha scritto” ha insistito la ballerina andando successivamente da Vybes per leggergli ad alta voce il bigliettino efarlo confessare. it. twitter. com/XnNTqCIWG8 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) October 9, 2024 Rebecca fa giurare Vybes che crolla e confessa: è stato lui a scrivere il bigliettino “Giurami che non l’hai scritto te! Dimmi la ... (Biccy.it)

“Nata la prima coppia”. Amici 24 - scocca la scintilla tra i due allievi - Nei primissimi giorni Vybes aveva vissuto momenti difficili. A raccontare quei momenti era stato il papà del ragazzo. L'articolo “Nata la prima coppia”. ll pubblico quando l’ha scoperto è letteralmente esploso, riempiendo i social di commenti: “Nooo, ma proprio lui! Troppo carino, io lo sapevo che questo ragazzo aveva una sensibilità particolare e che ci avrebbe fatto vivere grandi ... (Caffeinamagazine.it)