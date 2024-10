All We Imagine as Light - Amore a Mumbai: clip esclusiva del film indiano, al cinema da oggi (Di giovedì 10 ottobre 2024) Le stagioni della vita delle donne indiane nella clip esclusiva di All We Imagine as Light - Amore a Mumbai, al cinema da oggi 10 ottobre con Europictures. La solidarietà femminile e la lotta per l'emancipazione nel film della regista Payal Kapadiya, All We Imagine as Light - Amore a Mumbai. in arrivo al cinema da oggi, 10 ottobre, con Europictures. Una clip esclusiva ci aiuta a entrare nell'atmosfera del film attraverso le confessioni di due donne che, prima di dormire, si raccontano esperienze sentimentali assai diverse. Nella clip Anu, giovane, romantica e idealista, chiede all'amica più grande come è stato conoscere il marito scelto per lei dai genitori in un matrimonio combinato e le confessa che lei non sarebbe mai in grado di sposare una persona imposta Movieplayer.it - All We Imagine as Light - Amore a Mumbai: clip esclusiva del film indiano, al cinema da oggi Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Le stagioni della vita delle donne indiane nelladi All Weas, alda10 ottobre con Europictures. La solidarietà femminile e la lotta per l'emancipazione neldella regista Payal Kapadiya, All Weas. in arrivo alda, 10 ottobre, con Europictures. Unaci aiuta a entrare nell'atmosfera delattraverso le confessioni di due donne che, prima di dormire, si raccontano esperienze sentimentali assai diverse. NellaAnu, giovane, romantica e idealista, chiede all'amica più grande come è stato conoscere il marito scelto per lei dai genitori in un matrimonio combinato e le confessa che lei non sarebbe mai in grado di sposare una persona imposta

