Al Saffi arriva ’Il maestro che promise il mare’

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Un biglietto per il cinema in omaggio ai primi dieci lettori che, questa sera, consegneranno questa pagina alla cassa del cinemadalle 20.30. In salaIlcheil mare. Il film diretto da Patricia Font, racconta due storie ambientate in epoche diverse. Nel 1934, Antoni Benaiges (Enric Auquer), insegnante catalano, si trasferisce in un piccolo villaggio vicino Burgos, una città castigliana nel nord della Spagna. Gli viene assegnata una classe elementare in una piccola scuola tradizionalista. Benaiges decide di rivoluzionare il metodo d’insegnamento applicandone uno da poco introdotto in Francia dal pedagogista Célestin Freinet. È un metodo moderno che mette al centro i bisogni dell’alunno. Il suo operato si interrompe bruscamente quando nel 1936, Antoni Benaiges viene assassinato durante la guerra civile spagnola.