Agrigento capitale italiana della cultura 2025 al Ttg Travel Experience di Rimini

Il colle di Girgenti, l'area dei monti Sicani, i piccoli borghi dell'entroterra con i loro stili di vita autentici, la Costa del Mito e le sue strutture ricettive: sono queste le mete più richieste al desk del distretto turistico Valle dei Templi, all'interno dello stand Sicilia del Ttg Travel Experience di Rimini

Un’opera d’arte in piazza Cavour per Agrigento capitale italiana della cultura 2025 : domani la scopertura - Domani, giovedì 10 ottobre alle 11,30 in piazza Cavour, sarà svelata l’opera d’arte dedicata ad Agrigento Capitale italiana della cultura 2025 a cura del Corepla, il Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica. La città dei templi è infatti... (Agrigentonotizie.it)

Agrigento capitale italiana della cultura - ok al progetto "Città teatro" - "Agrigento Città Teatro" che, con il suo bacino multiculturale attraverso i viaggi sentimentali, già ampiamente rodati dal Parco letterario Luigi Pirandello, attraverso un ampio e articolato progetto si inserisce nelle iniziative di Agrigento capitale della cultura. . . L'assessorato regionale per. (Agrigentonotizie.it)

Due vini dedicati alla nomina di Agrigento capitale italiana della cultura 2025 - Diodoros è un vino dal valore unico, perché. Il Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi e Cva Canicattì, in collaborazione con la Strada degli Scrittori, presentano due etichette speciali, Diodoros e 1934, dedicate alla nomina di Agrigento capitale italiana della cultura 2025. (Agrigentonotizie.it)