"Voi alternativa a Meloni? Ma di che parli": Storace azzera Furfaro (Di mercoledì 9 ottobre 2024) I dati snocciolati dai sondaggi parlano chiaro: la fiducia degli italiani in Giorgia Meloni e nel centrodestra tutto resta alta. I tentativi della sinistra di screditare la maggioranza sono stati un buco nell'acqua. A Dimartedì, il programma di politica e di attualità condotto da Giovanni Floris, Francesco Storace l'ha voluto ricordare. "Il governo Meloni è l'unico che, a due anni dal suo insediamento, continua a salire nei consensi", ha affermato. Marco Furfaro, forse infastidito dall'immediatezza dei risultati, ha ribattuto così: "BehAllora mangeremo consensi a colazione, pranzo e cena". "Furfaro pensa di essere spiritoso, ma non è così. Divisi come siete, non siete un'alterativa. Ma di che parli? Di che parli?": questo l'affondo del giornalista al deputato del Partito Democratico. Iltempo.it - "Voi alternativa a Meloni? Ma di che parli": Storace azzera Furfaro Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) I dati snocciolati dai sondaggi parlano chiaro: la fiducia degli italiani in Giorgiae nel centrodestra tutto resta alta. I tentativi della sinistra di screditare la maggioranza sono stati un buco nell'acqua. A Dimartedì, il programma di politica e di attualità condotto da Giovanni Floris, Francescol'ha voluto ricordare. "Il governoè l'unico che, a due anni dal suo insediamento, continua a salire nei consensi", ha affermato. Marco, forse infastidito dall'immediatezza dei risultati, ha ribattuto così: "BehAllora mangeremo consensi a colazione, pranzo e cena". "pensa di essere spiritoso, ma non è così. Divisi come siete, non siete un'alterativa. Ma di che? Di che?": questo l'affondo del giornalista al deputato del Partito Democratico.

