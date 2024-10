VIDEO / Tiafoe perde la testa e impazzisce contro l’arbitro: “Vaff****, idiota!” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Al termine del match di 2° turno perso contro Safiullin, il tennista statunitense non ha usato mezzi termini contro il giudice di sedia Jimmy Pinoargote Incredibile sfogo di Francis Tiafoe al Master 1000 di Shanghai. Ora rischia una pesante squalifica. (X @TennisTv) Golssip.it - VIDEO / Tiafoe perde la testa e impazzisce contro l’arbitro: “Vaff****, idiota!” Leggi tutta la notizia su Golssip.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Al termine del match di 2° turno persoSafiullin, il tennista statunitense non ha usato mezzi terminiil giudice di sedia Jimmy Pinoargote Incredibile sfogo di Francisal Master 1000 di Shanghai. Ora rischia una pesante squalifica. (X @TennisTv)

