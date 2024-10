Ilnapolista.it - Ultras, il governo si sveglia (forse): riconoscimento facciale, Daspo “penale” e garanzia dei fermi

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Gli scontri tra tifosi a Genova e l’inchiesta milanese suglihanno riproposto il problema della violenza delle frange estreme del tifo organizzato. L’edizione odierna della Gazzetta spiega che ilsi è già attivato per arginare il fenomeno. Abodi, Piantedosi e Nordio: il dream team delper arginare la violenzaScrive la Gazzzetta: “Lunedì pomeriggio al Viminale il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha incontrato quello per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi per definire una road map di misure che possano tutelare il mondo del pallone e soprattutto i veri tifosi“. La discussione riguardava le nuove iniziative legislative per porre fine alla violenza e alle infiltrazioni della criminalità organizzata.