The Office Jenna Fischer rivela un cancro aggressivo | La mia vita è stata sconvolta

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Sono numerosi i personaggi famosi, in Italia e all’estero, che decidono di vivere in maniera decisamente pubblica i propri momenti di più delicati e complessi. Nel caso dell’attrice, celebre nel mondo per aver interpretato Pam Beesly in The, la notizia della sua diagnosi diresa di dominio pubblico soltanto dopo che il peggio era ormai passato. Ecco il suo racconto di questa esperienza che l’ha cambiata profondamente, e soprattutto il suo consiglio a tutte le donne.malata diHa affidato a Instagram il proprio messaggio, l’attrice. In un post molto delicato e sentito, l’amatissima Pam di The, a cui diverse generazioni sono legatissime, ha raccontato d’aver nascosto a tutti, per molto mesi, la sua diagnosi tumorale.