Superguidatv.it - The Family 2, trame settimana dal 14 al 18 ottobre: Ergun muore, Devin e Aslan indagano

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Nuovi colpi di scena ci attendono in The2 (Aile) la prossima. Le anticipazioni dal 14 al 18della soap turca rivelano infatti cheAkin morirà in un incidente d’auto. Non si tratterà però di fatalità :verrà ucciso, ecercheranno di scoprire la verità . Nel frattempo Ilyas confesserà a Serap che Bedri è suo figlio. Anticipazioni TheCosa accadrà  negli episodi che verranno pubblicati sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity da lunedì 14 a venerdì 18?Ânon vorrà saperne di riallacciare i rapporti con suo padre, nonostante le pressioni della sorella Yagmur. Hulya chiederà alla psicologa di prenderla in cura e – nel corso delle sedute – le svelerà alcuni eventi dolorosi della sua vita.