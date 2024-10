Superenalotto, centrato un 5 a Rescaldina: vinti quasi 90mila euro. Ma il 6 si nasconde ancora (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Rescaldina (Milano), 9 ottobre 2024 – Si nasconde ancora il "6" nell'estrazione di Superenalotto di martedì 8 ottobre, con il Jackpot che arriva a 86,8 milioni di euro in palio per il concorso di domani sera giovedì 10 ottobre 2024. È festa però per un fortunato che ha centrato 1 punto 5 da 88.419,18 euro. La giocata vincente è stata realizzata a Rescaldina, nel Milanese, presso il punto di vendita Sisal Tabacchi situato in Via Bassetti, 3A. La combinazione vincente è stata: 6 – 21 – 25 – 59 – 63 – 68 – J 8 – SS 70. Il concorso Superenalotto SuperStar di martedì 8 ottobre ha assegnato ben 403.226 vincite. L’ultimo “6” da 101,5 milioni di euro è stato centrato a Napoli (NA) il 10 maggio 2024 con una schedina da 2 euro. Ilgiorno.it - Superenalotto, centrato un 5 a Rescaldina: vinti quasi 90mila euro. Ma il 6 si nasconde ancora Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024)(Milano), 9 ottobre 2024 – Siil "6" nell'estrazione didi martedì 8 ottobre, con il Jackpot che arriva a 86,8 milioni diin palio per il concorso di domani sera giovedì 10 ottobre 2024. È festa però per un fortunato che ha1 punto 5 da 88.419,18. La giocata vincente è stata realizzata a, nel Milanese, presso il punto di vendita Sisal Tabacchi situato in Via Bassetti, 3A. La combinazione vincente è stata: 6 – 21 – 25 – 59 – 63 – 68 – J 8 – SS 70. Il concorsoSuperStar di martedì 8 ottobre ha assegnato ben 403.226 vincite. L’ultimo “6” da 101,5 milioni diè statoa Napoli (NA) il 10 maggio 2024 con una schedina da 2

