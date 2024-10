Oasport.it - Superbike, Nicolò Bulega: stagione straordinaria da rookie, ma per il Mondiale non è ancora pronto?

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Tanto di cappello a, un ragazzo capace di far ripartire in direzioni inesplorate una carriera agonistica che era finita su un binario morto. Dopo un promettente esordio nel Moto, rappresentato da una pole position e due podi raccolti in Moto3 nel 2016, l’emiliano si è arenato, senza riuscire in alcun modo a emergere né nella categoria formativa, né in quella cadetta. Senza più prospettive fra i prototipi, si è volto alle derivate di serie, lasciando viceversa subito il segno. Ottima lad’esordio in Supersport, prodromo della scintillante annata 2023, durante la quale ha dominato il campionato, vincendo 16 gare su 24. Un ruolino di marcia che ha convinto Ducati ad affidargli una V4 R ufficiale in