Su quell’aereo morì mio padre | sono commosso

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) "Quando mioperse tragicamente la vita, non avevo neppure un anno e non ho quindi avuto la fortuna di conoscerlo. Tuttavia, quello che, sia pure a distanza di quasi 80 anni, ho provato nel visitare questa struttura doveesposti i resti dell’aereo in cui perse la vita, è stato un qualcosa di unico e molto commovente".le parole di Peter Flack, 80enne originario del Sudafrica e da una ventina di anni residente a Londra. Nei giorni scorsi, accompagnato da un interprete, è giunto a Maiano Monti di Fusignano per visitare il museo ‘Un aereo, una storia umanitaria’, struttura che ospita reperti e cimeli di aerei caduti durante la seconda guerra mondiale e recuperati dalla locale associazione ‘Romagna Air Finders’, i cosiddetti ‘Cacciatori di aerei’.