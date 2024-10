Calcionews24.com - Spalletti: «Domani inizierà Pellegrini. Mondiale? Io ho questa sensazione sull’Italia»

Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Le dichiarazioni in conferenza stampa diin vista della sfida tra Italia e Belgio. Ecco le dichiarazioni integrali Il tecnicoha voluto rilasciare qualche dichiarazione in conferenza stampa in vista Italia Belgio di Nations League. Le parole dell’ex Inter. LE PAROLE – «Cambia poco, in quella posizione abbiamo giocatori che sanno relazionarsi con