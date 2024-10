Sinner batte Shelton e vola ai quarti a Shanghai (Di mercoledì 9 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – Jannik Sinner continua a vincere e a sorridere. L’altoatesino ha battuto Ben Shelton ed è approdato ai quarti di finale del “Rolex Shanghai Masters”, il torneo Atp 1000 in scena sul duro della capitale economica della Cina (con montepremi complessivo pari a 10.298.535 dollari). Il tennista azzurro, numero uno del mondo e del seeding, ha sconfitto negli ottavi di finale lo statunitense, numero 16 del ranking internazionale e 14esimo favorito del tabellone, con il punteggio di 6-4 7-6 (1).Un solo break nel primo set, ottenuto nel nono e decisivo game da Sinner, che nel quarto gioco ha annullato due palle break all’avversario. Nessun servizio perso invece nella seconda frazione, dove l’altoatesino ha dovuto fronteggiare cinque palle break: due nel sesto gioco e tre nell’ottavo game, nel quale era sotto 0-40. Unlimitednews.it - Sinner batte Shelton e vola ai quarti a Shanghai Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – Jannikcontinua a vincere e a sorridere. L’altoatesino ha battuto Bened è approdato aidi finale del “RolexMasters”, il torneo Atp 1000 in scena sul duro della capitale economica della Cina (con montepremi complessivo pari a 10.298.535 dollari). Il tennista azzurro, numero uno del mondo e del seeding, ha sconfitto negli ottavi di finale lo statunitense, numero 16 del ranking internazionale e 14esimo favorito del tabellone, con il punteggio di 6-4 7-6 (1).Un solo break nel primo set, ottenuto nel nono e decisivo game da, che nel quarto gioco ha annullato due palle break all’avversario. Nessun servizio perso invece nella seconda frazione, dove l’altoatesino ha dovuto fronteggiare cinque palle break: due nel sesto gioco e tre nell’ottavo game, nel quale era sotto 0-40.

