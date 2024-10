Scuola, troppi precari a tempo determinato: la UE bacchetta ancora l’Italia (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Scuola è ancora sinonimo di lavoro precario e con poche prospettive di stabilizzazione nel futuro? Secondo le istituzioni comunitarie sì, visto che recentemente il nostro paese è stato deferito dalla Corte di Giustizia UE per abuso dei contratti precari e per le disparità di trattamento economico a danno dei supplenti annuali di lungo corso, rispetto ai docenti di ruolo. Come indicato dalla Cgil, su un totale di quasi un milione di lavoratori del settore nell’anno scolastico 2024/25 saranno circa 250mila i lavoratori precari insegnanti e ATA, che presteranno servizio nelle scuole italiane. L’annuncio dell’accennato deferimento, da parte della Commissione europea, giunge direttamente da Bruxelles e rappresenta l’ulteriore conferma della situazione del sistema scolastico italiano, che meriterebbe di essere riveduta e corretta quanto prima. Quifinanza.it - Scuola, troppi precari a tempo determinato: la UE bacchetta ancora l’Italia Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024)sinonimo di lavoroo e con poche prospettive di stabilizzazione nel futuro? Secondo le istituzioni comunitarie sì, visto che recentemente il nostro paese è stato deferito dalla Corte di Giustizia UE per abuso dei contrattie per le disparità di trattamento economico a danno dei supplenti annuali di lungo corso, rispetto ai docenti di ruolo. Come indicato dalla Cgil, su un totale di quasi un milione di lavoratori del settore nell’anno scolastico 2024/25 saranno circa 250mila i lavoratoriinsegnanti e ATA, che presteranno servizio nelle scuole italiane. L’annuncio dell’accennato deferimento, da parte della Commissione europea, giunge direttamente da Bruxelles e rappresenta l’ulteriore conferma della situazione del sistema scolastico italiano, che meriterebbe di essere riveduta e corretta quanto prima.

Scuola - assegnazione delle sedi ai docenti : "Ancora troppe criticità - intervenga la Regione" - Il gruppo del PD in Regione ha presentato un'interrogazione alla Giunta lombarda in merito alle criticità legate all'interpretazione della normativa sull'assegnazione delle sedi di servizio ai docenti vincitori di concorso in Lombardia, in particolare per circa 6mila insegnanti coinvolti dalle... (Sondriotoday.it)

Scuola “De Amicis” ancora incompiuta a Sarno : Sirica (FdI) chiede trasparenza e soluzioni immediate all’amministrazione comunale - Chiedo all’amministrazione comunale un impegno concreto per sbloccare il cantiere e ridare alla città una struttura scolastica degna di questo nome. Non possiamo permettere che un progetto così importante diventi l’ennesimo simbolo di inefficienza amministrativa”. Perché, dopo anni, non vediamo ... (Anteprima24.it)

Riparte il doposcuola di Auxilia. Le iscrizioni sono ancora aperte - . b. I doposcuola sono un progetto didattico di aiuto compiti e sostegno psicologico ed educativo individualizzato rivolto agli alunni di scuole elementari e medie. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il numero 347/0186856. Le tematiche del benessere delle capacità di ... (Ilrestodelcarlino.it)