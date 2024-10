Puppo su Sinner: “Spietato contro Shelton. A Shanghai ha il tabellone più duro di sempre” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Nel corso dell’ultima puntata di Tennismania, trasmissione del canale YouTube di OA Sport, Dario Puppo si è soffermato sulla splendida vittoria di Jannik Sinner contro Ben Shelton agli ottavi di finale del Masters 1000 di Shanghai: “Sinner letteralmente impressionante. Nel primo set, con tutte le prime che ha messo Shelton, Sinner ha commesso soltanto cinque errori non forzati e il numero degli ace dei due è uguale (9), Sinner ne ha fatti tre di fila quando ha salvato lo 0-40. Questa è una di quelle volte in cui lui è stato Spietato, forse ci sono dei giocatori che lo motivano di più, non so se Shelton sia uno di questi“. Oasport.it - Puppo su Sinner: “Spietato contro Shelton. A Shanghai ha il tabellone più duro di sempre” Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Nel corso dell’ultima puntata di Tennismania, trasmissione del canale YouTube di OA Sport, Dariosi è soffermato sulla splendida vittoria di JannikBenagli ottavi di finale del Masters 1000 di: “letteralmente impressionante. Nel primo set, con tutte le prime che ha messoha commesso soltanto cinque errori non forzati e il numero degli ace dei due è uguale (9),ne ha fatti tre di fila quando ha salvato lo 0-40. Questa è una di quelle volte in cui lui è stato, forse ci sono dei giocatori che lo motivano di più, non so sesia uno di questi“.

