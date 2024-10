Pontecorvo: 'Cyber passepartout per collaborare tra Paesi amici' (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Dopo l'aumento del 30% degli attacchi Cyber registrato nel 2023 "è lecito attendersi che quest'anno gli attacchi Cyber siano saliti di un altro 30%, se non di più; così da arrivare ad un attacco al giorno ogni 4 ore", rileva il presidente di Leonardo, Stefano Pontecorvo, che intervenendo a Cybertech Europe 2024 indica: "È evidente che da questi attacchi bisogna difendersi. Non è un caso, quindi, che nel sul piano strategico Leonardo parli di 'sicurezza globale'. Così come non è un caso che proprio la Cyber security sia uno dei pilastri su cui si basi proprio il piano strategico; l'altro è lo Spazio". "Con un tempismo che non le è tradizionalmente proprio, la sicurezza informatica è stata inserita tra le priorità della nuova Commissione europea di Ursula Von Der Leyen. Ed ancora. Quotidiano.net - Pontecorvo: 'Cyber passepartout per collaborare tra Paesi amici' Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Dopo l'aumento del 30% degli attacchiregistrato nel 2023 "è lecito attendersi che quest'anno gli attacchisiano saliti di un altro 30%, se non di più; così da arrivare ad un attacco al giorno ogni 4 ore", rileva il presidente di Leonardo, Stefano, che intervenendo atech Europe 2024 indica: "È evidente che da questi attacchi bisogna difendersi. Non è un caso, quindi, che nel sul piano strategico Leonardo parli di 'sicurezza globale'. Così come non è un caso che proprio lasecurity sia uno dei pilastri su cui si basi proprio il piano strategico; l'altro è lo Spazio". "Con un tempismo che non le è tradizionalmente proprio, la sicurezza informatica è stata inserita tra le priorità della nuova Commissione europea di Ursula Von Der Leyen. Ed ancora.

