Perché acquistare una borsa Fendi se ami la moda (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Ci sono pezzi cult destinati a durare nel tempo, tanto che gli appassionati di moda luxury li chiamano "investimento". Carrie Bradshaw stessa diceva di voler vedere tutti i suoi soldi appesi nel proprio armadio e in un certo senso noi fashion-lover la capiamo. Ma come si dovrebbe agire quando si desidera fare acquisti evitando di sperperare budget su prodotti non destinati a diventare iconici? Chiaramente serve un buon occhio per gli affari, conoscere i trend e investire su prodotti cult. Un esempio? Le borse Fendi: Canvas, cashmere o denim, a baguette, con double flap o chef hobo, una più bella e intramontabile dell'altra. Fendi, sinonimo di eleganza da sempre Non possiamo che definire questa maison iconica, fin dagli esordi nel 1925; il brand è oggi un marchio che fa da sinonimo ad artigianalità ed eleganza, mostrando qualità senza pari.

