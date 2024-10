Liberoquotidiano.it - Paula Badosa in Cina? "Razzista": la foto che scatena la follia contro la spagnola | Guarda

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Unaha fatto finire nella bufera, la fidanzata di Stefanos Tsitsipas. La tennistaè stata accusata sui social di razzismo, il motivo è unanella quale la si vedeva con una posa che ha fatto arrabbiare tanti utenti. Si era ripresa mentre usava delle bacchette per fingere di avere gli occhi a mandorla, con il sorriso sulle labbra. Da qui sono partite forti accuse dai cinesi e l'ex numero 2 al mondo del ranking Atp si è discolpata: "Sono davvero dispiaciuta, non sapevo che questo gesto fosse potesse essere così offensivo". ?Un brutto stop fuori campo dopo una crescita della sua condizione che si è vista negli ultimi due mesi. La scorsa settimana a Pechino ha perso solo in semifinaleCoco Gauff, ma ha chiuso la settimana soddisfatta. Arrivata a Wuhan si è dedicata questa, quasi a sfogare il suo momento assolutamente positivo.