Ordinanza per piazza XX Settembre a Bologna: i violenti saranno allontanati (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Bologna, 9 ottobre 2024 – Arriva la stretta su piazza XX Settembre e zone limitrofe (quelle intorno la stazione e l’autostazione, per intenderci) dopo i due omicidi e la lunga scia di sangue e aggressioni. Il prefetto Attilio Visconti ha firmato l’Ordinanza – attiva da subito – che dispone il divieto di stazionare nella scalinata del Pincio, piazza XX Settembre, Galleria 2 Agosto, davanti all'autostazione, nelle vie Boldrini, Gramsci, Amendola e in zona Bolognina (nelle aree alle spalle della stazione e comprese tra via De Carracci, Fioravanti, Matteotti, Ferrarese, Bolognesi, dell'Arca compresi corti e immobili Acer) a chi ne impedisca “l'accessibilità e la fruizione in sicurezza attraverso comportamenti incompatibili con la vocazione e l'ordinaria destinazione delle aree stesse”. Ilrestodelcarlino.it - Ordinanza per piazza XX Settembre a Bologna: i violenti saranno allontanati Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024), 9 ottobre 2024 – Arriva la stretta suXXe zone limitrofe (quelle intorno la stazione e l’autostazione, per intenderci) dopo i due omicidi e la lunga scia di sangue e aggressioni. Il prefetto Attilio Visconti ha firmato l’– attiva da subito – che dispone il divieto di stazionare nella scalinata del Pincio,XX, Galleria 2 Agosto, davanti all'autostazione, nelle vie Boldrini, Gramsci, Amendola e in zona Bolognina (nelle aree alle spalle della stazione e comprese tra via De Carracci, Fioravanti, Matteotti, Ferrarese, Bolognesi, dell'Arca compresi corti e immobili Acer) a chi ne impedisca “l'accessibilità e la fruizione in sicurezza attraverso comportamenti incompatibili con la vocazione e l'ordinaria destinazione delle aree stesse”.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Piazza XX Settembre - morde un poliziotto per sfuggire al controllo : arrestato - QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY Per sottrarsi al controllo della polizia, che era intervenuta per un viavai sospetto, ha pensato di mordere uno degli agenti causandogli una ferita valida tre giorni di prognosi. È successo, ancora una volta, in Piazza XX Settembre. Il... (Bolognatoday.it)

Piazza XX Settembre. Controlli tutto il giorno. E poliziotti di prossimità nelle zone più a rischio - Nello specifico, i carabinieri li hanno bloccati (i due avevano provato a darsi alla fuga, uno anche opponendo resistenza) e, dopo la perquisizione, sono stati trovati in possesso di un coltello a serramanico di 20 centimetri e alcuni grammi di marijuana. . L’obiettivo è quello di contrastare la forte presenza di criminalità in tutta l’area, da tempo teatro di risse, aggressioni con armi o ... (Ilrestodelcarlino.it)

Piazza XX Settembre - l’ok di Galletti alla riqualificazione : “Pronti a sostenere sport e cultura” - Gian Luca Galletti, presidente di Emil Banca, annuncia che l’istituto di credito cooperativo risponde positivamente alla ‘chiamata’ di Confcommercio-Ascom per contrastare spaccio e degrado a due passi dalla stazione. Ma questo non basta, se non si aumenta con il presidio di forze dell’ordine e Polizia Locale. (Ilrestodelcarlino.it)