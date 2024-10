Omicidio Mara Campai, la scoperta choc sul killer 17enne: aveva già portato altre donne nel suo garage. Appello ai possibili testimoni: “Fatevi avanti” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Nel garage degli orrori dove è stata uccisa Mara Campai potrebbero esserci state altre donne prima di lei. Le ultime indiscrezioni sul caso La sera del 19 settembre, il 17enne di Viadana oggi in carcere con l’accusa di Omicidio volontario ha colpito violentemente Mara Campai con una mossa da wrestling e diversi pugni, soprattutto in viso, togliendole la vita. I due si erano conosciuti online e l’Omicidio è avvenuto dopo un incontro sessuale a pagamento, precedentemente concordato, sul cui costo i due non hanno trovato un accordo. A distanza di quasi venti giorni, però, emerge che prima di Mara in quel garage potrebbero esserci state molte altre donne, tutte per la medesima ragione. altre donne prima di Mara Campai: si cercano testimonianze (cityrumors. Cityrumors.it - Omicidio Mara Campai, la scoperta choc sul killer 17enne: aveva già portato altre donne nel suo garage. Appello ai possibili testimoni: “Fatevi avanti” Leggi tutta la notizia su Cityrumors.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Neldegli orrori dove è stata uccisapotrebbero esserci stateprima di lei. Le ultime indiscrezioni sul caso La sera del 19 settembre, ildi Viadana oggi in carcere con l’accusa divolontario ha colpito violentementecon una mossa da wrestling e diversi pugni, soprattutto in viso, togliendole la vita. I due si erano conosciuti online e l’è avvenuto dopo un incontro sessuale a pagamento, precedentemente concordato, sul cui costo i due non hanno trovato un accordo. A distanza di quasi venti giorni, però, emerge che prima diin quelpotrebbero esserci state molte, tutte per la medesima ragione.prima di: si cercanoanze (cityrumors.

