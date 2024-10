Oceania 2: trailer e poster del film Disney in arrivo a novembre (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Manca poco più di un mese all’arrivo di Oceania 2, l’ultimo film targato Walter Disney Animation Studios, nelle sale cinematografiche italiane. Vi presentiamo il trailer ufficiale e il poster del film che sarà distribuito nei cinema a partire dal 27 novembre. Oceania 2: trama Vaiana e Maui sono pronti per un nuovo grande viaggio insieme a un gruppo di improbabili navigatori. Dopo aver ricevuto un inaspettato richiamo dai suoi antenati, Vaiana deve viaggiare verso i lontani mari dell’Oceania e in acque pericolose e dimenticate per un’avventura diversa da qualsiasi cosa abbia mai fatto. Universalmovies.it - Oceania 2: trailer e poster del film Disney in arrivo a novembre Leggi tutta la notizia su Universalmovies.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Manca poco più di un mese all’di2, l’ultimotargato WalterAnimation Studios, nelle sale cinematografiche italiane. Vi presentiamo ilufficiale e ildelche sarà distribuito nei cinema a partire dal 272: trama Vaiana e Maui sono pronti per un nuovo grande viaggio insieme a un gruppo di improbabili navigatori. Dopo aver ricevuto un inaspettato richiamo dai suoi antenati, Vaiana deve viaggiare verso i lontani mari dell’e in acque pericolose e dimenticate per un’avventura diversa da qualsiasi cosa abbia mai fatto.

Notizie da altre fonti

Le notizie su: qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Oceania 2 - ecco lo spot con la nuova canzone del film : “We’re Back” - Dopo aver ricevuto un’inaspettata chiamata dai suoi antenati, Vaiana deve viaggiare verso i mari lontani dell’Oceania e in acque pericolose e da tempo perdute per un’avventura diversa da qualsiasi altra che abbia mai affrontato. Il film, nato come serie Disney+, riunisce Dwayne “The Rock” Johnson e ... (Nerdpool.it)

Oceania 2 : un nuovo spot regala un'anticipazione di una delle canzoni del film - A novembre arriverà nei cinema Oceania 2 e un nuovo spot regala qualche anticipazione sulla storia e sulla colonna sonora. Oceania 2 arriverà a novembre nei cinema e un nuovo spot condiviso online regala una piccola anticipazione di uno dei brani originali della colonna sonora. La canzone si ... (Movieplayer.it)

Oceania 2 : Auli’I Cravalho e il regista spiegano come il sequel si basa sul film Disney - Il sequel dell'amato film Disney, Oceania, arriverà nelle sale il 27 novembre, con Auli'I Cravalho di nuovo nei panni di Moana, pronta a guidare una nuova ed emozionante avventura. (Mistermovie.it)

Oceania 2 : presentato il nuovo e colorato trailer del film - L'originale Oceania è stato uno dei film più popolari su Disney+ negli ultimi anni, e la Casa di Topolino ha così tanta fiducia in questo sequel animato che ha effettivamente messo in pausa il remake in live-action dell'originale che aveva in programma. Oceania 2: di cosa parla …. Il film riunisce ... (Movieplayer.it)