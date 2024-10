Amica.it - “Oceania 2”, la nuova avventura di Vaiana e Maui: il trailer

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) (askanews) – È arrivato online ilufficiale di Oceania 2, l’ultimo film targato Walt Disney Animation Studios, che uscirà nelle sale italiane il 27 novembre 2024. Il film riunisce(con la voce di Chiara Grispo che interpreta le canzoni e di Emanuela Ionica nei dialoghi della versione italiana) e(con la voce di Fabrizio Vidale nella versione italiana) per un nuovo grande viaggio insieme a un gruppo di improbabili navigatori. Dopo aver ricevuto un inaspettato richiamo dai suoi antenati,deve viaggiare verso i lontani mari dell’Oceania e in acque pericolose e dimenticate per un’diversa da qualsiasi cosa abbia mai fatto.