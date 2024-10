Metropolitanmagazine.it - Non troppo opaco, non troppo luminoso: la tendenza rossetti è soft mat

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Tra il 2014 e il 2018 (ma pure fino al 2020) larossetto era super mat e opaca. Le tinte labbra avevano letteralmente spopolato, anche grazie alla linea di Kylie Jenner. Poi, un ritorno gli anni 2000 ha visto il gloss nuovo protagonista delle combo labbra, immancabile in ogni make-up. Ora, lavira verso la via di mezzo: un rossettomat è quello che non deve mai mancare nel nostro beauty. E la fortuna di questo tipo diè che sul mercato se ne trovano veramente tantissimi, con formulazioni innovative che non seccano e non ingrigiscono. Il trenddi quest’anno? Sicuramente ilmat La novità non è solo nel finish, o nella questione estetica. I nuoviopachi sono infatti più a lunga durata: non si tolgono nonostante il finish-mat. Soprattutto, proteggono la mucosa labiale da agenti esterni come vento e intemperie.