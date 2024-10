Napoli, sangue e violenza in carcere a Poggioreale: detenuto aggredisce il personale di polizia penitenziaria (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiNella mattinata di ieri, un detenuto trasferito a Poggioreale per motivi di ordine e sicurezza dalla Casa Circondariale di Santa Maria Vetere ha aggredito con sputi e violenza il personale di polizia penitenziaria. Lo riferisce Tiziana Guacci, segretario per la Campania del Sindacato Autonomo polizia penitenziaria. “Il detenuto in questione pretendeva di parlare con urgenza con l’educatore, il mediatore culturale e con l’infermiera per la somministrazione della terapia. Ma quando il personale di polizia ha riferito che avrebbe dovuto aspettare perché l’infermiera era momentanea occupata, l’uomo, improvvisamente, ha rotto con un piatto il vetro della cella, si è procurato una corda rudimentale con le proprie lenzuola personale e si è chiuso nel bagno. Anteprima24.it - Napoli, sangue e violenza in carcere a Poggioreale: detenuto aggredisce il personale di polizia penitenziaria Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiNella mattinata di ieri, untrasferito aper motivi di ordine e sicurezza dalla Casa Circondariale di Santa Maria Vetere ha aggredito con sputi eildi. Lo riferisce Tiziana Guacci, segretario per la Campania del Sindacato Autonomo. “Ilin questione pretendeva di parlare con urgenza con l’educatore, il mediatore culturale e con l’infermiera per la somministrazione della terapia. Ma quando ildiha riferito che avrebbe dovuto aspettare perché l’infermiera era momentanea occupata, l’uomo, improvvisamente, ha rotto con un piatto il vetro della cella, si è procurato una corda rudimentale con le proprie lenzuolae si è chiuso nel bagno.

