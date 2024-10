Muore di cancro, i suoi genitori usano lo sperma congelato per aver un nipote (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Avevano perso il figlio a causa di un tumore nel 2020. Ora possono utilizzare il suo sperma congelato per fecondare gli ovuli di una maternità surrogata, e avere così un nipote. E’ l’incredibile storia di una coppia di genitori indiani che hanno ottenuto, dopo una battaglia legale lunga 4 anni Today.it - Muore di cancro, i suoi genitori usano lo sperma congelato per aver un nipote Leggi tutta la notizia su Today.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Avevano perso il figlio a causa di un tumore nel 2020. Ora possono utilizzare il suoper fecondare gli ovuli di una maternità surrogata, ee così un. E’ l’incredibile storia di una coppia diindiani che hanno ottenuto, dopo una battaglia legale lunga 4 anni

