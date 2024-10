Meloni: "Nessun aumento delle tasse, non chiederemo nuovi sacrifici agli italiani". Schlein: la premier mente al Paese (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Non chiederemo nuovi sacrifici agli italiani : questo governo non intende alzare le tasse. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni scende personalmente in campo per fare chiarezza. Prima l’annunciato riallineamento delle accise , poi la revisione dei valori catastali per chi ha usufruito dei bonus edilizi, hanno alimentato troppe polemiche, cavalcate a gran voce da tutte le opposizioni. Nel giorno Feedpress.me - Meloni: "Nessun aumento delle tasse, non chiederemo nuovi sacrifici agli italiani". Schlein: la premier mente al Paese Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Non: questo governo non intende alzare le. La presidente del Consiglio Giorgiascende personalin campo per fare chiarezza. Prima l’annunciato riallineamentoaccise , poi la revisione dei valori catastali per chi ha usufruito dei bonus edilizi, hanno alimentato troppe polemiche, cavalcate a gran voce da tutte le opposizioni. Nel giorno

