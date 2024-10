Macron vuole che Emily resti in Paris (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Signore e signori, qui si rischia l’affare di Stato. O peggio, una nuova “guerra” nel bel mezzo dell’Europa. Solo che le ragioni non sono politiche, ideologiche o economiche, bensì seriali: il Presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron ha infatti dichiarato di essere pronto a lottare duramente per far sì che Emily in Paris 5 sia ambientata a Parigi e non a Roma, come il finale della quarta stagione lasciava ipotizzare. Che dite, ci dobbiamo preoccupare? Scherzi a parte, che una personalità di quel livello si scomodi per il destino di una serie televisiva è un fatto quantomeno singolare. Ma del resto Emily in Paris, pur essendo un prodotto americano, è un vanto per la Francia e sta da sempre a cuore a tutta la sua famiglia. Davidemaggio.it - Macron vuole che Emily resti in Paris Leggi tutta la notizia su Davidemaggio.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Signore e signori, qui si rischia l’affare di Stato. O peggio, una nuova “guerra” nel bel mezzo dell’Europa. Solo che le ragioni non sono politiche, ideologiche o economiche, bensì seriali: il Presidente della Repubblica francese Emmanuelha infatti dichiarato di essere pronto a lottare duramente per far sì chein5 sia ambientata a Parigi e non a Roma, come il finale della quarta stagione lasciava ipotizzare. Che dite, ci dobbiamo preoccupare? Scherzi a parte, che una personalità di quel livello si scomodi per il destino di una serie televisiva è un fatto quantomeno singolare. Ma del restoin, pur essendo un prodotto americano, è un vanto per la Francia e sta da sempre a cuore a tutta la sua famiglia.

