L'Inps chiede di essere parte civile contro Daniela Santanchè. E Visibilia chiede di patteggiare (Di mercoledì 9 ottobre 2024) L'Inps, con l'avvocato Aldo Tagliente, chiede di costituirsi parte civile per gli eventuali danni nell'udienza preliminare, iniziata davanti al gup di Milano Tiziana Gueli, a carico della ministra del Turismo Daniela Santanchè e altri due imputati, tra cui il compagno Dimitri Kunz, e due società nel procedimento per truffa aggravata ai danni dell'ente sul caso Visibilia. Per i pm, Visibilia

Visibilia : Inps parte civile - Santanché chiede trasferimento procedimento a Roma - Lo ha deciso la gup di Milano Tiziana Gueli che si è invece riservata - rinviando al prossimo 23 ottobre - sulla richiesta della difesa dell'esponente politica di sollevare la competenza territoriale sostenendo che sia Roma la sede idonea alla discussione. (segue). E sempre nell'udienza odierna Visibilia Editore spa ha prospettato un patteggiamento. (Liberoquotidiano.it)

Caso Visibilia - l'Inps chiede di costituirsi parte civile - L'Inps ha chiesto di costituirsi parte civile per gli eventuali danni nell'udienza preliminare a carico di Daniela Santanché, altri due imputati e le due società nel procedimento per truffa aggravata ai danni proprio dell'Istituto sul caso Visibilia. L'udienza si è, infatti, aperta oggi davanti... (Milanotoday.it)

