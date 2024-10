L’ex vincitore di Masterchef Valerio Braschi apre un suo ristorante in Galleria al Duomo di Milano: “Farò la cotoletta più pazza d’Italia” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Masterchef, Valerio Braschi apre un suo ristorante in Galleria a Milano Valerio Braschi, vincitore della sesta stagione di Masterchef, ha annunciato l’apertura di un suo ristorante in Galleria Vittorio Emanuele, a due passi dal Duomo di Milano. Lo chef, che nella città meneghina aveva già un suo locale, il Vibe, ha annunciato l’inizio di una nuova avventura attraverso un video postato sul suo profilo Instagram. “Mi vengono i brividi solamente a dirvelo. Presto verrà aperto il mio nuovo ristorante in Galleria Vittorio Emanuele, al Duomo di Milano” afferma Valerio Braschi all’inizio del filmato. Il ristorante, che si chiamerà “Galleria 1887 di Valerio Braschi”, si troverà accanto a “grandi marchi di moda italiani, ma anche Cracco e i fratelli Capitanio, tutti nomi che rappresentano l’eccellenza italiana nel mondo. Presto ci sarà anche io”. Tpi.it - L’ex vincitore di Masterchef Valerio Braschi apre un suo ristorante in Galleria al Duomo di Milano: “Farò la cotoletta più pazza d’Italia” Leggi tutta la notizia su Tpi.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024)un suoindella sesta stagione di, ha annunciato l’apertura di un suoinVittorio Emanuele, a due passi daldi. Lo chef, che nella città meneghina aveva già un suo locale, il Vibe, ha annunciato l’inizio di una nuova avventura attraverso un video postato sul suo profilo Instagram. “Mi vengono i brividi solamente a dirvelo. Presto verrà aperto il mio nuovoinVittorio Emanuele, aldi” affermaall’inizio del filmato. Il, che si chiamerà “1887 di”, si troverà accanto a “grandi marchi di moda italiani, ma anche Cracco e i fratelli Capitanio, tutti nomi che rappresentano l’eccellenza italiana nel mondo. Presto ci sarà anche io”.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tra lasagne in tubetto e spaghetti al pomodoro dolci : in Galleria a Milano apre il nuovo ristorante di Valerio Braschi - . Sono pronto e carico per questa super avventura». La location è una delle più prestigiose e suggestive d’Italia: a due passi dal Duomo, nel centro pulsante della vita milanese. E presto, ragazzi, ci sarò anche io. E insieme a loro, continua Braschi, «anche Cracco, i Fratelli Capitaneo: tutti nomi che rappresentano l’eccellenza italiana nel mondo. (Open.online)

Tra lasagne in tubetto e spaghetti al pomodoro dolci : in Galleria a Milano apre il nuovo ristorante di Valerio Braschi - «All’interno potrete trovare il mio menù degustazione: estremo, pazzo, clamoroso». Aggettivi che ben si addicono ad alcune fantasie “braschiane”: la lasagna in tubetto, la carbonara liquida, il dolce a base di spaghetti al pomodoro. «Sono stato molto contento del mio ultimo anno a Milano perché sono riuscito a conoscere i gusti dei milanesi. (Open.online)

Valerio Braschi (di Masterchef) apre un ristorante in Duomo : "Ci sarà la cotoletta più pazza d'Italia" - "Mi vengono i brividi solamente a dirvelo. Presto verrà aperto il mio nuovo ristorante in Galleria Vittorio Emanuele, al Duomo di Milano". Ad annunciarlo, nei suoi canali social, è lo chef Valerio Braschi. Il 27enne, originario di Santarcangelo di Romagna, che vinse l'edizione del 2017 di... (Milanotoday.it)