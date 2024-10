Le giornate della mostra del cinema di Venezia al Visionario (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Dopo il successo delle proiezioni dedicate alle opere della Settimana Internazionale della Critica, proseguono giovedì 10 ottobre al Multisala Visionario di Udine gli appuntamenti della rassegna “Le giornate della mostra del cinema di Venezia” iniziativa realizzata grazie all’accordo consolidato Udinetoday.it - Le giornate della mostra del cinema di Venezia al Visionario Leggi tutta la notizia su Udinetoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Dopo il successo delle proiezioni dedicate alle opereSettimana InternazionaleCritica, proseguono giovedì 10 ottobre al Multisaladi Udine gli appuntamentirassegna “Ledeldi” iniziativa realizzata grazie all’accordo consolidato

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il ‘Magnus Day’ a Castel del Rio. Tornano le Giornate del fumetto : mostra-scambio e artisti in paese - L’alto prelato, raffigurato in sella a una mula bianca, ha alle sue spalle un castagno secolare mentre sullo sfondo si intravede Monte Battaglia. Tra le altre novità, il ritorno della camminata nei luoghi cari a Magnus, come Valmaggiore, la presentazione di un’illustrazione di Melissa Zanella e la confermatissima cena con gli artisti. (Ilrestodelcarlino.it)

Visita guidata alla mostra "Le quattro giornate di Napoli. L'insurrezione che portò alla libertà" - . L’Associazione locus iste Luoghi e Memoria Aps propone una visita a un’inedita esposizione. . In occasione dell’81° ANNIVERSARIO DELLE QUATTRO GIORNATE DI NAPOLI AL MUSEO DI NAPOLI - COLLEZIONE BONELLI per la prima volta in mostra la più grande documentazione conosciuta sullo storico evento che. (Napolitoday.it)

A Cavallino Treporti due giornate di degustazioni e una mostra di zucche - Sono molte le iniziative in programma in occasione della ricorrenza del santo patrono di Cavallino Treporti, tra queste un appuntamento dedicato all’agricoltura, organizzato presso l’azienda agricola Valleri: nelle giornate di sabato 28 settembre, dalle ore 14. . . . 00, e di domenica 29. 30 alle ore 22. (Veneziatoday.it)