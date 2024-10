Ilgiorno.it - Le figurine e l’album dei campioni nello sport e nella vita

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Una lettura teatrale per sfogliare insieme un album di storie ispirate e dedicate ai grandi dello, scoprendo le gioie e i dolori, i successi e i fallimenti, i sostenitori e gli avversari di donne e uomini che, grazie allodeclinato nelle più varie discipline, insegnano come affrontare le sfide impossibili ma anche quelle di ogni giorno. Perché diventaresignifica innanzitutto trovare la forza di non arrendersi e continuare a combattere contro discriminazioni di genere, razzismo, malattie, limiti fisici e psicologici, ingiustizie. L’appuntamento è per venerdì alle 21biblioteca civica di piazza Garibaldi con lo spettacolo “Celo, celo, manca. Figure die campionesse dello“. La lettura, nell’ambito del Festival delle storie, è a cura di Beatrice Marzorati e Davide Scaccianoce, compagnia teatrale Equivochi.