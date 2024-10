Lancusi, tentato furto in tabaccheria: i ladri fuggono grazie all’allarme (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Un tabacchino situato nel centro di Lancusi, frazione di Fisciano, è stato nuovamente preso di mira da una banda di ladri, ma questa volta il sistema d’allarme ha sventato il colpo. L’episodio, come riporta il quotidiano “La città“, è avvenuto intorno alle 3 di notte tra lunedì e martedì, quando quattro malviventi, con il volto coperto, hanno tentato di scassinare l’esercizio commerciale in piazza Regina Margherita, uno dei principali punti d’incontro del paese. Il tentato colpo I ladri, armati di un flessibile, sono riusciti a tagliare la saracinesca e si preparavano a entrare. Tuttavia, l’attivazione dell’allarme, corredato da fumogeni, li ha costretti a desistere e a fuggire, lasciando dietro di sé solo danni alla saracinesca. Zon.it - Lancusi, tentato furto in tabaccheria: i ladri fuggono grazie all’allarme Leggi tutta la notizia su Zon.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Un tabacchino situato nel centro di, frazione di Fisciano, è stato nuovamente preso di mira da una banda di, ma questa volta il sistema d’allarme ha sventato il colpo. L’episodio, come riporta il quotidiano “La città“, è avvenuto intorno alle 3 di notte tra lunedì e martedì, quando quattro malviventi, con il volto coperto, hannodi scassinare l’esercizio commerciale in piazza Regina Margherita, uno dei principali punti d’incontro del paese. Ilcolpo I, armati di un flessibile, sono riusciti a tagliare la saracinesca e si preparavano a entrare. Tuttavia, l’attivazione dell’allarme, corredato da fumogeni, li ha costretti a desistere e a fuggire, lasciando dietro di sé solo danni alla saracinesca.

