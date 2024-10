La svolta americana nella cessione del Monza (Di mercoledì 9 ottobre 2024) L'America guarda all'Italia del calcio con interesse e adesso anche il Monza potrebbe avere una proprietà a stelle e strisce. Nelle ultime ore Mario Joseph Gabelli avrebbe accelerato per entrare nella società che è ancora nelle mani della famiglia Berlusconi. La trattativa non è ancora chiusa Europa.today.it - La svolta americana nella cessione del Monza Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) L'America guarda all'Italia del calcio con interesse e adesso anche ilpotrebbe avere una proprietà a stelle e strisce. Nelle ultime ore Mario Joseph Gabelli avrebbe accelerato per entraresocietà che è ancora nelle mani della famiglia Berlusconi. La trattativa non è ancora chiusa

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Pioggia e strade chiuse per la partita : Monza nella morsa del traffico - La pioggia, con una giornata uggiosa e bagnata, con code più intense del normale e l'ora del rientro in concomitanza di una partita che vedeva i biancorossi impegnati sul campo dell'U-Power Stadium a partire dalle 18.30, con strade chiuse, divieti e modifiche alla circolazione nella zona a... (Monzatoday.it)

Pioggia e strade chiuse per la partita : Monza nella morsa del traffico - La pioggia, con una giornata uggiosa e bagnata, con code più intense del normale e l'ora del rientro in concomitanza di una partita che vedeva i biancorossi impegnati sul campo dell'U-Power Stadium a partire dalle 18.30, con strade chiuse, divieti e modifiche alla circolazione nella zona a... (Monzatoday.it)

Monza-Brescia - Maran : “Sopraffatti nel primo tempo - meglio nella ripresa” - . “Oggi c’erano tanti volti nuovi per dare la possibilità a qualcuno di farsi vedere. The post Monza-Brescia, Maran: “Sopraffatti nel primo tempo, meglio nella ripresa” appeared first on SportFace. “Nel primo tempo non siamo stati capaci di tenere botta, abbiamo sbagliato i tempi, siamo andati ... (Sportface.it)

Monza-Inter - veleno nella "coda" : social in rivolta per l'errore di Pairetto - Al minuto 94' di Monza-Inter l'arbitro Pairetto ha fermato Pessina lanciato a rete fischiando un fallo a favore dei brianzoli per il precedente intervento di Pavard su Dani Mota. (Ilgiornale.it)

Monza-Inter - Inzaghi : "Buon approccio ma avremmo dovuto essere più rapidi nella ripresa" - A fine gara, ai microfoni di DAZN, cerca comunque di trovare aspetti positivi, tra cui il buon approccio iniziale, il tecnico dei nerazzurri Simone Inzaghi: “La squadra ha avuto un buon approccio. Chiaramente ci sono poi anche gli avversari. Avremmo dovuto cercare di tirare anziché cercare ... (Sport.quotidiano.net)