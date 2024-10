La profezia di Diddy, nel ’99 aveva previsto il suo arresto in un video diventato virale (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Nel 1999 Diddy ha rilasciato un’intervista in cui parlava dei suoi ormai famosissimi White Party e profetizzava il suo arresto: “Non vogliono che mi diverta, mi arresteranno”, diceva con una leggerezza che ora, alla luce dei fatti, non può più permettersi. Fanpage.it - La profezia di Diddy, nel ’99 aveva previsto il suo arresto in un video diventato virale Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Nel 1999ha rilasciato un’intervista in cui parlava dei suoi ormai famosissimi White Party e profetizzava il suo: “Non vogliono che mi diverta, mi arresteranno”, diceva con una leggerezza che ora, alla luce dei fatti, non può più permettersi.

