Liberoquotidiano.it - "La nemica da abbattere": l'oroscopo di Branko, chi rischia di finire male

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) "Le stelle di", l'di oggi mercoledì 9 ottobre. ARIETE Sarà molto esigente Luna nel campo del successo, può diventare pesante anche per la salute perché si oppone a Marte, attenzione particolare per le persone non più giovani ma anche i ragazzi faranno bene ad avere atteggiamenti prudenti, nello sport in particolare. La famiglia vive momenti agitati ma potrebbe essere un'agitazione per lieti eventi. Grande il bisogno d'amore, grande la passione che potete regalare. Attrazione per il passato, non è un fatto negativo. TORO Una splendida Luna vi accompagna fino a venerdì, vi permette di portare in superficie le vostre emozioni, sentimenti, pensieri. Incontri, piacevoli amicizie, brevi viaggi, desiderio di vivere gioiosamente, che è poi la filosofia di vita del Toro.