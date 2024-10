Kate Middleton è la seconda royal più amata: prima di lei solo Elisabetta II (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Novità nella classifica dei membri più amati della royal family secondo il recente sondaggio. Al primo posto resiste la defunta Elisabetta II. Fanpage.it - Kate Middleton è la seconda royal più amata: prima di lei solo Elisabetta II Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Novità nella classifica dei membri più amati dellafamily secondo il recente sondaggio. Al primo posto resiste la defuntaII.

Lady Louise Windsor sogna una carriera militare : come da tradizione royal (e come nonna Elisabetta II) - La figlia dei duchi di Edimburgo, 20 anni, studentessa alla St Andrews University, è entrata negli Army Cadets e ha iniziato l'addestramento militare. Le idee sono già chiare: «da grande» lavorerà nell'Esercito o in ambito diplomatico. (Vanityfair.it)

La regina Elisabetta li detestava. Oggi William non ne riesce a fare a meno. Il rapporto di amore-odio dei royal con i selfie - Persino il principe Harry, che in passato definì i selfie «stupidi» e disse di esserne «allergico» oggi ha alzato le mani e, durante l’ultimo tour in Colombia, si è messo in posa davanti allo smartphone senza fiatare, consapevole che i sani princìpi, quando si tratta di mantenere il consenso, non ... (Amica.it)

Royal Family - l’autobiografia di Kate : il suo ruolo nelle liti tra i due principi e l’indiscrezione sulla morte di Elisabetta II - La sua capacità di portare serenità e stabilità è un elemento chiave che ha contribuito a migliorare i rapporti tra William e Carlo. Il libro, in uscita l’1 agosto per Rizzoli, rivela particolari inediti sulla vita di Kate e anche sulla morte della regina Elisabetta, che secondo Jobson è stata ... (Thesocialpost.it)

Elisabetta del Belgio si laurea : la royal family in festa - tra Olimpiadi imminenti e foto chiacchierate - Ad attirare l’attenzione dei media e dei sudditi, infatti, è stata anche una foto molto chiacchierata, postata da Delphine del Belgio, sorella del re e figlia (prima illegittima, poi riconosciuta) di re Alberto, padre dell’attuale sovrano. . GUARDA LE ... (Amica.it)