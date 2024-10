Ipsos: “Italiani attenti alla sostenibilità, ma giudicano il governo meno impegnato” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) (Adnkronos) – Un terzo degli Italiani si autodefinisce 'attento' o 'molto attento' ai temi della sostenibilità (35%); tra le aziende, poi, imprenditori e manager portano la visione dell’impegno delle persone al 41%, riconoscendo ancor di più un impegno da parte degli individui. L'impegno cala invece quando si parla di governo e istituzioni: per le aziende Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di mercoledì 9 ottobre 2024) (Adnkronos) – Un terzo deglisi autodefinisce 'attento' o 'molto attento' ai temi della(35%); tra le aziende, poi, imprenditori e manager portano la visione dell’impegno delle persone al 41%, riconoscendo ancor di più un impegno da parte degli individui. L'impegno cala invece quando si parla die istituzioni: per le aziende

«C'erano una volta le ideologie. Oggi quello che muove le persone come ieri facevano le ideologie sono i temi della sostenibilità». Così Renato Mannheimer racconta - dati alla mano - come gli italiani siano sempre più consapevoli del loro impatto sul pianeta. Qualcosa - negli ultimi 10 anni è cambiato - e molto dovrà cambiare - a partire da oggi - Tra i termini meno sentiti c’è invece “sostenibilità sociale”, un concetto familiare solo al 40 per cento del campione. Il valore della sostenibilità per quasi 8 italiani su 10 Dal 2015, ci dice l’Osservatorio, gli italiani coinvolti dai temi legati alla sostenibilità sono aumentati da 20,5 a 38 milioni: il 77% della popolazione che si dichiara interessato o addirittura appassionato. (Iodonna.it)

Sostenibilità - italiani e biodiversità : per oltre l'85% è necessario preservarla