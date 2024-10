Inter-news.it - Inchiesta ultras, giornata importante: Inzaghi atteso a questo

Leggi tutta la notizia su Inter-news.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) L’ha vissuto nelladi oggi un momento, con l’allenatore Simonechiamato a raccontare la verità dei fatti come persona informata sulla vicenda. LA SITUAZIONE – L’, che ha condotto all’arresto di 19 esponenti delle curve dell’Inter e del Milan, è entrata in una fase potenzialmente decisiva per i risvolti futuri della realtà connessa a tale vicenda. Nelladi oggi mercoledì 9 ottobre, il tecnico dell’Inter Simoneè stato ascoltato come persona informata sui fatti da parte degli investigatori di Milano in base alla circostanza secondo cui sia in possesso di informazioni che potrebbero rivelarsi utili per lo svolgimento delle indagini.